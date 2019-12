Nuova alternativa alla plastica: ecco il materiale riciclabile che arriva dalle banane

Il problema della plastica è uno dei più grandi che gli esseri umani dovranno affrontare in futuro insieme al riscaldamento globale. Gli scienziati offrono sempre più alternative all'uso della plastica, e un duo di ricercatori dell'UNSW di Sydney ne ha trovata un'altra.. grazie alle banane.

La coppia di ricercatrici dell'UNSW ha scoperto un nuovo modo di trasformare i rifiuti delle piantagioni di banane in materiale da imballaggio biodegradabile e riciclabile. Le ricerche della professoressa Jayashree Arcot e della professoressa Martina Stenzel si sono focalizzate su un modo per convertire i rifiuti agricoli.

"Ciò che rende l'attività di coltivazione delle banane particolarmente dispendiosa rispetto ad altre colture è il fatto che la pianta muoia dopo ogni raccolto", afferma Arcot. "Eravamo particolarmente interessati al tronco: che viene tagliato dopo ogni raccolto e principalmente scartato. Alcuni di essi vengono utilizzati per i tessuti, alcuni come compost, ma a parte questo, è un enorme spreco".

Il tronco si è rivelato una preziosa fonte di cellulosa, importante componente strutturale delle pareti delle cellule vegetali, che potrebbe essere utilizzata per gli imballaggi, prodotti di carta, tessuti e persino applicazioni mediche. Quando viene elaborato, il materiale ha una consistenza simile alla carta da forno.

A seconda dello spessore previsto, il materiale potrebbe essere utilizzato in numerosi formati diversi negli imballaggi. "Ci sono alcune opzioni a questo punto, potremmo fare una borsa della spesa, ad esempio", afferma la professoressa Arcot. "O a seconda di come versiamo il materiale e di quanto spesso lo facciamo, potremmo creare i vassoi per carne e frutta. Con l'unica differenza che si tratterà di un materiale completamente atossico, biodegradabile e riciclabile".

Il materiale, inoltre, è anche riciclabile e non presenta rischi di contaminazione del cibo. Si è forse trovata l'alternativa definitiva alla plastica? Vedremo.