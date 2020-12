La nuova Apple TV arriverà nel 2021 e sarà potentissima

Apple negli anni ci ha abituati a vedere la tecnologia in una maniera totalmente diversa rispetto ad altre aziende del settore, cercando di ponderare sempre al meglio le scelte riguardo nuove feature o tecnologie e puntando sempre prima di tutto sull'affidabilità dei propri device.

In questo contesto si colloca anche la notizia di una nuova Apple TV che vedrà la luce nel 2021 e che sarà la prima dalla presentazione di Apple TV 4K di tre anni fa.

Secondo la fonte, il nuovo device domestico di Apple porterà sul tavolo una serie di implementazioni che ne faranno uno dei migliori box in commercio. Il SoC di Apple TV sarà probabilmente il nuovo Apple A14, ma non abbiamo ancora la certezza assoluta a riguardo e non possiamo affermare che ne esisterà solo una variante. Il processore di iPhone 12 assicurerebbe prestazioni estremamente migliorate sia nell'utilizzo quotidiano che nel gaming, settore sul quale Apple punterà moltissimo negli anni a venire, potenziando al contempo il servizio Apple Arcade con giochi di fascia alta.

Il nuovo set-top-box di Cupertino vanterà inoltre un nuovo telecomando con funzionalità Find My integrate. In questo modo sarà un gioco da ragazzi riuscire a trovarlo quando si perderà negli anfratti dei nostri divani.

Non ci resta che aspettare impazienti la presentazione ufficiale che avverrà sicuramente nei prossimi mesi.