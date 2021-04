La nuova Apple TV punta sul gaming? In arrivo HDMI 2.1 e 4K 120Hz

Di una nuova presunta versione della Apple TV si parla ormai da tempo, ma l'ultima beta di iOS 14.5 potrebbe aver svelato alcuni interessanti dettagli sulla scheda tecnica del dongle che evidentemente Apple potrebbe lanciare nel corso del prossimi mesi.

Nella versione dimostrativa del sistema operativo, infatti, sono stati aggiunti dei riferimenti ad un supporto per il refresh rate di 120Hz, il che si tratterebbe di un passo in avanti significativo dal momento che l'attuale generazione non è in grado di supportarla, dal momento che l'hardware dispone di una porta HDMI 2.0 che è limitata ai 4K 60fps. Il fatto che i riferimenti siano inclusi nell'aggiornamento, ovviamente, non vuol dire che tali limitazioni saranno rimosse via software, dal momento che non è possibile.

E' però probabile che la Apple TV 6 includa anche una porta HDMI 2.1, che supporta appunto la risoluzione 4K fino con refresh rate fino a 120Hz. Qualora tale rumor dovesse rivelarsi veritiero, è indubbio che si tratterebbe di un upgrade incentrato molto sul gaming, dal momento che il supporto ai 120Hz in 4K potrebbe aprire le porte a vari utilizzi del set top box.

Alcuni rapporti emersi in precedenza riferivano anche che Apple TV 6 potrebbe includere il processore A14 Bionic di iPhone 12, ma si parlava anche di un sistema di raffreddamento avanzato.