Nuova arma russa nucleare potrebbe usare l'energia per disabilitare i satelliti

Fonti anonime hanno rivelato a CNN l'esistenza di un progetto russo alquanto ambizioso: la creazione di un'arma spaziale nucleare, capace di generare un'onda energetica di enormi proporzioni, con lo scopo di neutralizzare una vasta quantità di satelliti.

Questi satelliti sono fondamentali per le infrastrutture su cui si basa il mondo moderno, dalla comunicazione alla navigazione, dalla sorveglianza meteorologica alla sicurezza nazionale. L'idea di un'arma che possa creare un impulso elettromagnetico (EMP) in orbita non è nuova e risale agli ultimi anni della Guerra Fredda, ma la possibilità che diventi realtà oggi solleva preoccupazioni inedite.

Un tale dispositivo non solo potrebbe rendere inutilizzabili ampie porzioni dell'orbita terrestre, creando un cimitero orbitale di satelliti dismessi, ma minaccerebbe anche di rendere pericoloso il lancio di nuovi satelliti, compromettendo gravemente le capacità di comunicazione e osservazione della Terra.

Sebbene le capacità reali della Russia di portare a termine un progetto così ambizioso rimangano incerte, data la situazione attuale del suo programma spaziale, segnato da fallimenti e disfunzioni, l'idea stessa di un'arma nucleare spaziale solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza globale e sul futuro della guerra spaziale.

Insomma, la minaccia di un'arma capace di cancellare questa rete vitale rappresenta un salto nel buio dalle conseguenze imprevedibili, un monito sulla necessità di regolamentare e limitare l'escalation militare nello spazio, l'ultima frontiera.