Nuova Audi A1 Sportback: ecco i prezzi ufficiali per l'Italia

Nella giornata di oggi, Audi ha annunciato ufficialmente i prezzi per l'Italia della sua nuova A1 Sportback. Vediamo assieme il tutto dettagliatamente.

Ricordiamo che Audi A1 Sportback è un'utilitaria a cinque porte lunga 403 cm basata sulla medesima piattaforma MQB A0 delle Seat Ibiza e Volkswagen Polo. L'auto in questione è ordinabile da pochi giorni con il motore a benzina tre cilindri 1.0 TFSI da 116 CV, con le prime consegne fissate a partire da ottobre 2018.

I modelli sono quattro: base, Advanced, Admired e S line edition. Compresi nel prezzo i cerchi di 15", il volante in pelle, il cruscotto digitale di 10,25", il "clima" manuale, il mantenimento della corsia e lo schermo a sfioramento nella plancia di 8,8". Nel modello Advanced, il tutto viene arricchito con dettagli esterni più curati, come la griglia in nero titanio, le soglie d'accesso in alluminio e i cerchi di 16". Audi A1 Sportback Admired aggiunge invece gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente, rifiniture interne in alluminio, i sensori di prossimità posteriori e il "clima" automatico. Infine, la S line Edition possiede cerchi di 17", soglie battitacco personalizzate, un piccolo spoiler posteriore e il pacchetto di stile S line per la carrozzeria.

La nuova Audi A1 Sportback viene venduta a un prezzo base di 22.500 euro (30 TFSI 116 CV), con la variante Advanced a 23.400 euro, quella Admired a 24.850 euro e la S line Edition a 26.450 euro.