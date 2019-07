La nuova banconota da 50 Sterline con Alan Turing nasconde un codice segreto

Nella giornata di ieri abbiamo parlato della decisione della Banca Centrale Inglese di inserire Alan Turing sulla nuova banconota da 50 Sterline. Il direttore però non ha svelato che sulla valuta cartacea è presente un codice binario che nasconde un interessante easter egg.

La banconota, stampata su polimero, ha un nastro che mostra il codice binario "1010111111110010110011000" alla sinistra del ritratto del matematico.

E se agli occhi dei meno esperti potrebbe trattarsi di una serie casuale di numeri, gli studiosi hanno scoperto che dietro quella combinazione di cifre c'è un'informazione sula vita di Turing.

Alcuni utenti di Twitter hanno infatti svelato che se si prova a convertire la sequenza in numeri decimali si ottiene il numero "23061912", o 23 Giugno 1912, vale a dire la data di nascita dello stesso Turing.

La conversione può essere effettuata tramite uno dei tanti servizi, come RapidTables: basta inserire nell'apposito campo il codice binario e si otterrà una cifra decimale.

Si tratta senza dubbio di un modo simpatico per celebrare una delle personalità più importanti ed influenti del secolo scorso, che non solo ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita della scienza informatica, ma anche nella sconfitta dei nazisti in quanto riuscì a decifrare il codice Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale.