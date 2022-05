Nuova beta Insider per Windows 11: arriva una comoda novità per i videogiocatori

Mentre i fan attendono l'annuncio di Windows 11 Sun Valley 2, che sembra essere ormai quasi pronto a fare il suo debutto, Microsoft ha pubblicato una nuova Build di Windows 11 in Beta, che porta con sé un'interessante feature pensata per i videogiocatori.

L'azienda di Redmond ha infatti rilasciato la Build 22616 di Windows 11 nei canali Beta e Dev, che contiene una serie di miglioramenti minori per il sistema operativo e la nuova Controller Bar, che non era finora mai apparsa in nessuna altra versione preliminare del sistema operativo.

La Controller Bar è una revisione della Game Bar, ovvero la barra accessibile in-game premendo la combinazione di tasti Win+G sulla tastiera o il pulsante Xbox sul controller Microsoft. La Controller Bar, inoltre, si apre in automatico quando il PC rileva un controller connesso via cavo o in wireless.

In questo modo, è possibile lanciare i giochi recenti direttamente dal controller, senza dover ricorrere alla tastiera per avviare il software desiderato. La barra, poi, permette di controllare lo status dei controller connessi e le performance del PC, facendo uso dei widget già presenti sulla Game Bar.

Al momento, comunque, la Controller Bar supporta solo i tre giochi più recenti tra quelli aperti dall'utente, ma in futuro è possibile che il numero di software mostrati dalla barra aumenti a seconda delle richieste dei giocatori su PC.

Accanto alla Controller Bar, comunque, Microsoft ha introdotto numerosi bugfix e miglioramenti di stabilità con la nuova versione di Windows 11 per gli Insider: visto che il Microsoft Patch Tuesday di maggio 2022 dovrebbe ormai essere alle porte, è probabile che molti di questi fix verranno presto introdotti per tutti gli utenti del sistema operativo.

Nello specifico, Microsoft ha risolto un malfunzionamento dell'opzione "mostra icone nascoste", che ne bloccava completamente il funzionamento. Inoltre, l'azienda di Redmond ha annunciato di aver ascoltato il parere dei fan e di avere reintrodotto la possibilità di spostare e modificare il layout delle icone del system tray di Windows 11. Intanto, comunque, l'ultimo aggiornamento di Windows 11 per gli utenti non-Beta sembra causare diversi problemi con le app preinstallate sul sistema operativo.