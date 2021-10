Nuova beta per iOS 15.1: arrivano delle interessanti novità per gli iPhone 13 Pro

Nella notte italiana, Apple ha pubblicato una nuova versione beta di iOS 15.1 per gli sviluppatori. Il nuovo major update è destinato a portare con se tante novità, in particolare per gli iPhone 13 Pro dove sarà attivata la possibilità di registrare video con il codec ProRes di Apple.

I possessori dei nuovi top di gamma di Apple, inoltre, troveranno uno switch che permetterà loro di attivare o disattivare in automatico la modalità macro.

In iOS 15, iPhone 13 Pro passa automaticamente dalla fotocamera principale a quella ultrawide quando rileva che si è vicini ad un soggetto, abilitando la modalità macro con messa a fuoco ravvicinata. Varie recensioni pubblicate online, però, hanno bocciato questo approccio ed Apple sembra aver ascoltato le critiche, introducendo un toggle.

iOS 15.1, oltre a queste novità indirizzate specificamente ai nuovi iPhone 13, si soffermerà anche sui vecchi modelli: è previsto il debutto di SharePlay, che era stato intravisto in una delle prime beta salvo poi scomparire, ma anche il supporto alla tessera di vaccinazione COVID su Apple Wallet, sebbene a riguardo bisognerà capire se supporterà anche il Green Pass Europeo. Nella giornata di ieri invece è arrivato l'aggiornamento per Dov'è che abilita anche AirPods Pro e Max.

Con questo aggiornamento, Apple dovrà convincere i molti utenti che ancora non sono passati ad iOS 15 a causa dei bug.