Nuova build Insider per Windows 11: arrivano il nuovo Media Player e tanti bugfix

A solo un paio di giorni dal Microsoft Patch Tuesday di aprile 2022, la casa di Redmond ha rilasciato una nuova versione beta di Windows 11 per Insider. La Build, che ha numero 22598, è disponibile per tutti gli utenti iscritti al canale Insider e porta con sé una serie di nuove feature e bugfix.

Tra le nuove feature troviamo i primi wallpaper per il desktop in 4K, inclusi finalmente in Windows Spotlight e che cambiano dinamicamente a seconda delle preferenze dell'utente, ma anche l'auto-lancio dell'app Get Started per i nuovi utenti, che mostra le novità di Windows 11 e di ciascun aggiornamento del sistema operativo. Quest'ultima novità, che potrebbe sembrare solo marginale per chi utilizza Windows 11 ormai da tempo, è in realtà un importante indizio dell'avvicinarsi dell'update Sun Valley 2 per l'OS di casa Microsoft.

Altra interessante novità è il redesign del Media Player di Windows 11, che è stato inizialmente mostrato nel Dev Channel a novembre e che adotta ora il Fluent Design di Windows 11, aggiornandosi alla nuova interfaccia grafica, esattamente come già fatto dalle altre app preinstallate sul sistema operativo, quali Paint e Notepad.

Infine, Microsoft ha spiegato di aver implementato numerosi bugfix alla taskbar e a Esplora File, che potrebbero essersi resi necessari dopo l'aggiornamento di Esplora File su Windows 11 e in attesa della reintroduzione del drag-and-drop sulla barra di sistema, che dovrebbe arrivare sempre con l'aggiornamento a Sun Valley 2.

L'azienda di Redmond, comunque, ha già spiegato agli utenti del programma Insider che un bug potrebbe bloccare l'aggiornamento all'ultima Build di Windows 11: se doveste incontrare il problema, la cosa migliore da fare è iscriversi al Release Preview Channel, installare l'ultima versione di Windows 11, e poi tornare al canale Insider e avviare il download dell'aggiornamento in beta.