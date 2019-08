La nuova build di Windows 10 unisce l'interfaccia tablet e desktop

Microsoft sta testando una nuova esperienza "tablet" per i 2-in-1. Nella nuova build di Windows 10 18970 (20H1) messa a disposizione degli iscritti al programma Insider, il colosso di Redmond ha dato il via alla fase di testing della rinnovata interfaccia grafica per i convertibili.

La nuova UI include un margine maggiore tra le varie icone della barra delle applicazioni, a cui è stata aggiunta un'icona della tastiera per facilitare l'inserimento del testo. In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, gli ingegneri della società di Redmond hanno sottolineato che la tastiera si attiverà automaticamente nel momento in cui si toccherà un campo di testo.

A differenza dell'attuale modalità tablet, inoltre, il desktop resta simile a quello che siamo abituati a vedere su PC, con la differenza che il campo di ricerca è stato ridotto ad icona in basso a destra vicino all'orologio. Gli sviluppatori parlano anche di una nuova esperienza per Esplora Risorse, ottimizzata appositamente per i tablet, ma a riguardo non sono ancora trapelati screenshot.

Le novità per tablet sono ancora in fase beta, il che vuol dire che con le prossime build saranno probabilmente implementate altre modifiche, ed è bene precisare che all'interno delle future versioni di Windows 10 resterà comunque disponibile la modalità tablet per come la conosciamo ora, con la differenza che dovrà essere attivata manualmente tramite il Centro Notifiche.

Un'altra nuova feature degna di nota è rappresentata dall'opzione di ripristino per coloro che dispongono di connessioni internet ad alta velocità. Normalmente, quando si resetta un PC Windows, i file vengono caricati da una partizione nascosta. Il download via cloud elimina questo passaggio e scarica alcuni gigabyte di dati dal cloud. La nuova opzione sarà mostrata nel pannello di ripristino.