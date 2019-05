La nuova collezione di mini-figure LEGO: tra astronauti, scienziati e Spider-Man

LEGO ha diffuso le immagini della nuova collezione di mini-figure distribuite attraverso i character pack. Pacchetti tematici di cui si conosce in anticipo il contenuto, e quindi diverse dalle figure vendute dentro le blind box.

Si parte dalla linea Ninjago, forse la più amata tra quelle non legate a licenze del mondo del Cinema. Il set 40342 - Ninjago Minifigure Pack contiene un Ninja del fuoco Kai, Clutch Powers, Pyro Snake e Ice Samurai. Come per la maggior parte dei set di questo tipo, ci sono anche dei mattoncini LEGO che permettono di comporre uno stand per le armi delle mini-figure.

La LEGO guarda all'esplorazione dello spazio con il suo set 40345 - City Mars Exploration che non solo offre due astronauti, ma anche un ingegnere, una ricercatrice e i mattoncini necessari per costruire un piccolo laboratorio.

Continua l'asse Lego-Marvel, con il pack dedicato al prossimo film dell'Uomo Ragno: il 40343 - Marvel Spider-Man Far From Home contiene invece Spider-Man (con due teste intercambiabili), Ned, Maria Hill e i mattoncini necessari per assemblare un drone, una teca con un diamante e una armatura medioevale.

L'ultimo set tra quelli annunciati è dedicato alle spiagge: 40344 - City Summer Party, con 4 mini-figure tra cui un sub, una surfista, e due bagnanti con ghiacciolo e gelato. Anche qua non mancano alcuni accessori, come il carrello dei gelati e un pappagallo.

L'azienda ha annunciato anche il set vincitore dell'ultima manche di LEGO Ideas. Amanti delle quattro ruote? La bellissima LEGO Shelby GT500 costruita da un fan.