La nuova confezione 'leggera' di iPhone 11 si mostra in un video

Tra le scelte più discusse di Apple su iPhone 12 figura la rimozione del caricatore ed EarPods dalla confezione, e gli utenti non hanno nascosto il loro malcontento per questa scelta che, come abbiamo avuto modo di raccontare, è stata estesa anche ai modelli precedenti di iPhone. In rete è emerso il primo unboxing di un “nuovo” iPhone 11.

DuanRui sul proprio account Twitter ha infatti pubblicato un breve filmato che mostra la nuova confezione leggera dello smartphone top di gamma 2019 della compagnia di Cupertino. La scatola a livello estetico e di dimensioni riprende esattamente quella di iPhone 12: è estremamente compatta e leggera, dal momento che non include più le cuffie e l’alimentatore da muro.

Apple inoltre afferma anche che la confezione è stata realizzata tenendo conto di tutte le precauzioni ambientali.

Il post è stato sommerso di commenti: alcuni si chiedono per quale motivo Apple abbia scelto di eliminare il caricabatterie anche dalla confezione dei vecchi smartphone, mentre un altro utente ha affermato che “preferisco un cavo USB-C to Lightning per la ricarica veloce piuttosto che un cavo USB-A con un caricatore da 5W”. Insomma, come sempre Apple ha diviso tutti, come quando rimosse il jack per le cuffie.

Nelle ultime ore anche Samsung si è presa gioco di Apple ed ha ironizzato sulla scelta della compagnia di eliminare il caricatore.