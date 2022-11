Nuova data di lancio per Artemis: Sarà la volta buona?

I tentativi non riusciti quest'estate non hanno di certo impensierito il lungo lavoro della Nasa che, lunedì 14 novembre, è stata impegnata a completare i preparativi finali per il lancio della missione Artemis, ora previsto per l'inizio di mercoledì 16 novembre, dalla base del Kennedy Space Center in Florida. Sarà la volta buona?

Ovviamente ce lo auguriamo, data l'importanza della missione. Infatti, per chi se lo fosse dimenticato, il programma Artemis dell'Agenzia Spaziale Statunitense ha come obiettivo quello di stabilire una presenza duratura sulla Luna, per permettere inoltre di valutare al meglio come prepararsi ad un futuro viaggio su Marte.

La missione Artemis 1, che prende il nome dalla sorella di Apollo nella mitologia greca (Artemide) e che arriva 50 anni dopo che gli esseri umani hanno messo piede per l'ultima volta sul suolo del nostro satellite, consiste in un volo di prova senza astronauti e rappresenta proprio il primo passo di questo ambizioso piano.

Il conto alla rovescia è quindi già iniziato al leggendario Kennedy Space Center, dove il primo lancio dello Space Launch System, il più potente razzo mai progettato dalla Nasa e suo fiore all'occhiello, è fissato per mercoledì 16 novembre alle 01:04 ora locale (le 07:04 da noi), con una possibile finestra di lancio di due ore.

Il decollo, a meno di una settimana dopo il passaggio dell'uragano Nicole (che ha sferzato con i suoi venti la struttura del razzo), è stato attentamente studiato dai tecnici della NASA, che hanno valutato ogni rischio paventato per la capsula Orion presente sulla cima dell'SLS.

Se necessario, saranno possibili ulteriori due date di riserva, il 19 e il 25 novembre, ma il tempo promette di essere mite, con una probabilità del 90% di condizioni favorevoli durante la finestra di lancio.

Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis 1, ha affermato ottimisticamente: "Confido in questo nuovo tentativo, ho sensazioni positive".

Ricordiamo come, purtroppo, la missione Artemis è stata vittima di diverse battute d'arresto, infatti, due tentativi di lancio dovettero essere annullati per motivi tecnici e, come se non bastasse, alla fine di settembre il razzo venne riportato nel suo edificio di assemblaggio per essere riparato da un altro uragano, Ian, rinviando così la missione di ulteriori settimane.

La speranza è quindi che questa nuova data di lancio sia quella giusta. La Luna ci attende, di nuovo.

Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo la nostra sezione dedicata sulle Missioni Artemis della NASA, per scoprire tutto ciò che bisogna sapere sull'ambizioso progetto dell'Agenzia Spaziale Statunitense.