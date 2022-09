Nuova data di lancio per Artemis I: ecco quando sarà lanciato il mega razzo

Dopo i due lanci non riusciti e interrotti prima del volo, il "mega razzo lunare" della NASA - che ha suscitato non pochi dubbi ad alcuni ex addetti ai lavori - dovrebbe fare il suo terzo tentativo di decollo il 27 settembre. Una data che, salvo imprevisti, passerà alla storia perché darà inizio al ritorno sulla luna.

Il primo tentativo è stato provato il 29 agosto ma il lancio è stato rinviato perché gli ingegneri non sono stati in grado di raffreddare uno dei quattro motori RS-25 dello stadio centrale del razzo fino a una temperatura di sicurezza. Durante il secondo tentativo, invece, si era aperta una fessura nel sigillo di uno dei motori del razzo che ha costretto gli ingegneri al rinvio.

Secondo quanto ha affermato la NASA, la prima opportunità di lancio sarà il 27 settembre 2022, con un'opportunità di backup il 2 ottobre. Nel frattempo, gli ingegneri hanno attuato un test per dimostrare che la perdita è stata riparata dopo aver condotto una prova per pompare propellente nell'astronave il 17 settembre.

"Le date aggiornate rappresentano un'attenta considerazione di molteplici argomenti logistici, incluso il valore aggiuntivo di avere più tempo per prepararsi per il test di dimostrazione criogenico e, successivamente, più tempo per prepararsi per il lancio", scrivono i funzionari dell'agenzia spaziale americana.

Artemis I sarà seguito da Artemis 2 e Artemis 3 che avverranno rispettivamente nel 2024 e nel 2025/2026. Artemis 2 farà lo stesso viaggio di Artemis 1, ma con un equipaggio umano di quattro persone, mentre Artemis 3 invierà la prima donna e la prima persona di colore sul polo sud della luna.