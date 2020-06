Una nuova fase liquida in arrivo dopo 100 anni di ricerca

Una nuova fase liquida è stata trovata. Originariamente è stata proposta nel 1910 ed interessa i cristalli liquidi; utilizzando un composto di questa sostanza è stato creato uno stato nematico ferroelettrico. Questa scoperta può portare ad una nuova classe di materiale e di nuove tecnologie, dai display alle memorie per il computer.

Ci sono diverse fasi in un cristallo liquido, la più conosciuta è la fase nematica. Questa fase è quella che permette la creazione di display, anche se non sarà a lungo così, almeno per Samsung. All'interno di questi materiali, i cristalli possono essere assimilati a delle barrette con una carica elettrica ad un'estremità; nella fase nematica, una metà dei cristalli punta in una direzione mentre l'altra metà è orientata nel verso opposto, con una distribuzione casuale.

Negli anni '10 del secolo scorso, Peter Debye e Max Born hanno proposto una diversa possibilità nell'organizzazione delle molecole, con le molecole orientate tutte nello stesso verso e la direzione che può essere cambiata applicando un campo elettrico esterno. Questa proprietà, chiamata "ferroelettricità" è stata ben documentata nei cristalli solidi, ma tutti i tentativi di ricrearla nei cristalli liquidi hanno fallito.

Nel 2017, un team di fisici ha annunciato la creazione di un nuovo composto a cristalli liquidi, chiamato RM734, che ha mostrato da subito uno strano comportamento. In particolare, RM734 si comporta come un liquido nematico, mentre a basse temperature le molecole si organizzano creando una deformazione a rombo.

Hanno provato ad analizzarlo con un microscopio a luce polarizzata e applicando un debole campo elettrico, per stimolare la deformazione. Non si è formato il rombo ma qualcosa di diverso: macchie colorate ai bordi delle celle che contengono i cristalli liquidi.

Ulteriori test hanno rivelato che questa fase di RM734 è circa 10-100 volte più responsiva alle variazione del campo elettrico rispetto a una normale fase nematica, suggerendo la presenza di uno stato polarizzato.

"Questo conferma che questa fase è un fluido ferroelettrico nematico," afferma Noel Clark, dell'Università di Boulder in Colorado. "Ci sono circa 40.000 articoli sui cristalli liquidi nematici, e in ognuno di questi ci sono possibili sviluppi se la fase nematica fosse ferroelettrica."