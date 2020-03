La nuova follia del web: la Coronavirus Chalenge spopola su TikTok

In questi mesi abbiamo più volte parlato delle challenge più assurde del web, ma quella che sta spopolando su TikTok in questi giorni ha davvero dell'assurdo, ed ha ragione Marri2Gamin quando dice di aver perso fiducia nell'umanità dopo averle viste.

Si chiama Coronavirus Challenge e, come suggerisce il nome, sfrutta la pandemia mondiale di Covid-19 e consiste nel leccare letteralmente i bagni e pubblicare i video sulla piattaforma di condivisione. A lanciare la "sfida", che ovviamente non consigliamo di seguire in quanto si tratta di una pratica molto pericolosa, l'influencer 22enne Ava Louise, che si è ripresa mentre leccava il water di un aereo.

La cosa assurda è che su TikTok sono sempre più gli utenti che accettano questa stupida challenge, che non ha alcun senso in un momento come questo in cui è bene tenere sempre a mente le norme igieniche per prevenire la diffusione del virus.

Lo stramed Married2Gamin è letteralmente rimasto senza parole mentre assisteva ai video. "Prima di aver visto questo video avevo fiducia nell'umanità. Ma dopo questo...Signore, Gesù", ha affermato sbigottito.

Inutile dire che i commenti nei confronti dei video sono impietosi ed in tanti hanno osservato che le goccioline che si depositano sui water possono favorire la trasmissione del virus.