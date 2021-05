La nuova foto di Hubble lascia senza fiato: un cluster di galassie pieno di materia oscura

Il telescopio spaziale Hubble ha di recente festeggiato 31 anni di attività ma, nonostante l'età, continua a stupirci catturando immagini cosmiche di straordinaria bellezza. Proprio tra queste ultime va ad inserirsi la foto di oggi, che riprende un ammasso di galassie ricco di materia oscura.

L'oggetto celeste fotografato da Hubble è l'ammasso galattico "Abell 3827", conosciuto non solo per la grande varietà di galassie da cui è composto ma anche per l'incredibile effetto "lente gravitazionale" che si può apprezzare quasi al centro dell'immagine, insieme ad una "misteriosa" struttura blu che circonda gli oggetti più luminosi della foto.

La striatura blu che si vede è in realtà un'ulteriore galassia che si trova molto più distante rispetto all'ammasso, che a noi appare incredibilmente distorta e deforme a causa dell'interazione gravitazionale che le galassie hanno sul tessuto dello spazio-tempo circostante. Secondo gli scienziati, questa curvatura dello spazio è dovuta ad un'eccezionale concentrazione di materia oscura che dovrebbe trovarsi proprio in Abell 3827.

Come sappiamo, la materia oscura è impossibile da tracciare direttamente - non avendo alcuna possibilità di interagire con la materia ordinaria - ma ci è possibile riconoscerla grazie all'interferenza gravitazionale che essa genera intorno a sé, e l'ammasso Abell 3827 ne è un esempio eccezionale.

Come si legge sul sito dell'ESA Hubble, questa immagine divulgata lo scorso 3 maggio 2021 lascia senza fiato: "Guardando questo ammasso di centinaia di galassie, è sorprendente ricordare che fino a meno di 100 anni fa molti astronomi credevano che la Via Lattea fosse l'unica galassia nell'Universo. La questione non è stata veramente risolta fino a quando Edwin Hubble non ha confermato che la Grande Nebulosa Andromeda era in realtà troppo distante per far parte della Via Lattea... e possiamo solo immaginare come si sarebbe sentito Edwin se avesse visto oggi questa spettacolare foto".

Proprio dal sito ufficiale potete scaricare la foto nella sua interezza e con la massima qualità (pesa circa 39 MB), oppure la trovate proprio qui sotto in formato JPEG alla risoluzione di 2830x2448 pixel.

Più la si guarda e più si rimane affascinanti dalla vastità di dettagli e strutture che Hubble è riuscito a catturare, ed è un vero portento se pensiamo che si tratta di un Telescopio "con gli occhiali".