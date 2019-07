Ecco una nuova foto scattata da Hubble: la galassia a spirale NGC 2985

Esistono tanti tipi di galassie, ognuna con forme e dimensioni che le rendono uniche. Tuttavia, le galassie più comuni dell'Universo sono quelle a spirali; come il protagonista dell'ultima immagine del telescopio spaziale Hubble, NGC 2985.

NGC 2985 è una galassia a spirale situata nella costellazione dell'Orsa Maggiore. Si trova ad una distanza di circa 70 milioni di anni luce dalla Terra e, date le sue dimensioni apparenti, è grande circa 95.000 anni luce di diametro.

Il nucleo della galassia è attivo ed è stato classificato come LINER (Low-Ionization Nuclear Emission-Line Region), un tipo di nucleo definito dalle sue linee di emissione spettrali. La teoria più comune è che queste emissioni siano causate da un disco di accrescimento attorno a un buco nero supermassiccio.

Il "peso" di questo ipotetico buco nero supermassiccio al centro di NGC 2985 è di circa 160 milioni di masse solari. Per fare una comparazione, Sagittarius A*, il buco nero al centro della Via Lattea, ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole, mentre M87, il protagonista dell'immagine del secolo, è invece 6 miliardi di volte più massiccio della nostra stella.

Negli eoni, le galassie a spirale tendono ad imbattersi in altre galassie, e spesso si fondono insieme. Quella nell'immagine (che troverete anche in calce all'articolo) è l'esponente più brillante di un gruppo di galassie noto come gruppo NGC 2985.