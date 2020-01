La nuova IA di Google riesce a rilevare il cancro al seno scansionando le radiografie

Nuovo passo in avanti per l'intelligenza artificiale di Google. Il team del motore di ricerca che lavora sulla tecnologia ha infatti sviluppato un nuovo sistema per scansionare le radiografie ed aiutare i radiologi a rilevare il cancro al seno.

Secondo quanto riferito dal motore di ricerca sul proprio blog ufficiale, il modello è stato sviluppato in collaborazione da DeepMind, Cancer Research UK Imperial Centre, Northwestern University ed il Royal Surrey County Hospital.

Per allenare il modello, il team ha utilizzato una serie di radiografie di 76.000 donne dal Regno Unito e 15.000 dagli USA, ovviamente anonime. Successivamente lo stesso sistema è stato testato utilizzando i set di 25.000 persone dell'Uk e 3.000 degli USA.

Al termine del test è emerso che l'intelligenza artificiale ha ridotto i falsi negativi del 5,7 e 1,2 percento negli Stati Uniti e Regno Unito, ma anche i falsi positivi del 9,4 e 2,7%.

Google ha notato che l'obiettivo a lungo termine, su cui si focalizzerà nei prossimi anni, sarà il miglioramento dell'accuratezza del modello in modo tale da poter aiutare gli ospedali a rilevare il cancro anche nella vita reale. Non si tratta della prima volta che il motore di ricerca si sofferma su questo aspetto: lo scorso anno ha rilasciato un'IA che può rilevare il cancro al seno analizzando i linfonodi.