Questa nuova IA è in grado di identificare le bombe inesplose della guerra del Vietnam

Utilizzando l'intelligenza artificiale, un gruppo di ricercatori ha calcolato il numero delle possibili bombe inesplose della guerra del Vietnam. Il nuovo metodo ha aumentato la rilevazione di oltre il 160% rispetto ai metodi standard. Quest'ultimo, inoltre, suggerisce che il 44-50% delle bombe nell'area studiata potrebbero essere inesplose.

Ci sono stati diversi tentativi per trovare e rimuovere in modo sicuro bombe inesplose e mine antiuomo, ma non sono stati efficaci quanto necessario in Cambogia, afferma Erin Lin della Ohio State University. Così l'assistente professore ha co-condotto uno studio con Rongjun Qin, un collega della sua Università. I ricercatori hanno iniziato con un'immagine satellitare commerciale di un'area di 100 chilometri quadrati vicino alla città di Kampong Trabaek, un'area che fu bombardata pesantemente da parte dell'aeronautica americana dal maggio 1970 all'agosto 1973.

I ricercatori sanno quante bombe sono state sganciate nell'area e la posizione generale di dove sono cadute. I crateri dell'esplosione raccontano loro quante bombe sono esplose e in quale luogo. Possono quindi determinare quante bombe inesplose sono rimaste e le aree specifiche in cui potrebbero essere trovate. Per calcolare il tutto, è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. Dopo che l'IA ha imparato a rilevare i veri crateri creati dalle bombe, uno dei ricercatori ha controllato il lavoro del computer. Alla fine, l'algoritmo ha ottenuto un tasso di accuratezza di circa l'86%, identificando 152 di 177 crateri.

Gran parte del territorio coperto da questo studio è agricolo, il che significa che gli agricoltori locali sono a rischio di imbattersi in una bomba inesplosa. 60 anni dopo il bombardamento della Cambogia, oltre 64.000 persone sono state uccise o ferite da bombe inesplose. Attualmente, il conteggio degli infortuni è in media una persona ogni settimana.