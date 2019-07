Questa nuova IA gratuita rimuove magicamente gli oggetti in movimento dai video

A qualche settimana dalla pubblicazione dell'IA in grado di rimuovere le persone dalle foto, arriva una nuova piattaforma d'intelligenza artificiale che può fare lo stesso, ma con gli oggetti in movimento nei filmati.

Il software è anche semplice da utilizzare e come si può vedere nelle gif pubblicate da The Next Web, basta semplicemente selezionare l'oggetto da rimuovere tracciando un rettangolo e l'intelligenza artificiale farà tutto da se.

Nelle GIF si vede l'algoritmo che si sbarazza facilmente della persona che attraversa la strada, ma anche di uno snowboarder, sebbene in alcune circostanze siano rimaste delle macchie in alcuni frame che lasciano visibile il lavoro di ritocco.

Un aspetto altrettanto importante è che il software è stato creato da uno sviluppatore che utilizza lo pseudonimo di zllrunning, che lo ha caricato su Github. Nella documentazione sofferma che per renderlo così preciso ha fatto affidamento su due piattaforme, SlamMask e Deep Video Inpainting. La prima è utilizzata per tracciare gli oggetti in movimento nei video, mentre la seconda per eliminarli.

Il punto forte del software di cui sopra è che è open source, il che significa che è possibile modificare il codice in base alle proprie esigenze.

Un altro passo in avanti per l'intelligenza artificiale, dopo che ieri abbiamo riportato la notizia di DeepCube A, che è in grado di risolvere il Cubo di Rubik più velocemente degli umani.