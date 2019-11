Questa nuova IA vi trasforma in ballerini partendo da una singola foto

Avete sempre sognato di ballare come Mick Jagger o Michael Jackson, ma le vostre abilità sono limitate? Il team di ricerca di NVIDIA ha sviluppato una nuova intelligenza artificiale che, partendo da un singolo video o fotografia, può fare in modo che una persona imiti i movimenti di un'altra in un filmato.

Al momento l'IA ancora non è disponibile, ma NVIDIA si è impegnata a rilasciare il codice non appena gli avvocati "risolveranno alcuni problemi legali".

Il sistema, oltre a funzionare sulle persone, può fare in modo che anche le sculture ballino. Le potenzialità sono davvero tante, ma non mancano le limitazioni: ad esempio, può essere usata solo sui volti, animando le labbra fingendo che stia parlando. Se ciò non bastasse, è anche in grado di catturare un'immagine di qualsiasi città per produrre un video di un'auto che scorre sulle sue strade.

Rispetto ai deepfake, che a grandi linee riprendono il funzionamento in quanto sono in grado di creare video fasulli, non si ha la necessità di dare in pasto all'intelligenza artificiale troppe immagini o filmati. Il team ha provveduto a testarla in vari scenari: un esempio è quello che può essere visto in apertura.

Il modello può essere usato su dipinti, ed anche per creare avatar dal vivo, e secondo NVIDIA può risultare estremamente utile in fase di produzione di film e giochi. Ovviamente i risultati non sono perfetti, ma si tratta di un punto di partenza importante. Il documento di ricerca è disponibile attraverso questo indirizzo.