La nuova idea di Salini: Rai Sport disponibile solo in streaming su RaiPlay

Si continua a parlare del nuovo piano dell’AD Salini per la Rai, che era stato anticipato qualche giorno fa da Il Fatto Quotidiano. A quanto pare il numero uno della televisione pubblica intenderebbe comunque chiudere alcuni canali e riorganizzare la programmazione, ed in particolare avrebbe in mente un progetto diverso per Rai Sport.

La rete sportiva infatti dovrebbe comunque chiudere, ma secondo ItaliaOggi, potrebbe “sopravvivere” solo in versione digitale grazie alla piattaforma RaiPlay, che quindi accoglierebbe i due canali a tema sportivo.

Nel frattempo, l’indiscrezione riguardante la chiusura di Rai Sport ha dato il via alle proteste dei giornalisti: “al direttore Auro Bulbarelli chiediamo un’assunzione di responsabilità e una ferma presa di posizione. Deve chiarire inequivocabilmente se sta dalla parte della redazione e della testata che dirige, o se sta invece con l’ad che la vuole chiudere” si legge nel comunicato della redazione, che sta scioperando da tre giorni.

Proteste anche dal mondo politico, con il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi che ha bocciato l’idea ed ha affermato che “è una violazione del contratto di servizio”, ma ha anche precisato che “dato che Rai Sport è interamente realizzato dal personale Rai, una cancellazione non comporta alcun risparmio”. La presentazione del piano è in programma il 30 Ottobre.