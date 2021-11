Nuova illusione ottica dell'anatra e del coniglio: quale animale vedete prima?

Una delle più famosi illusioni ottiche della storia è sicuramente quella "dell'anatra e del coniglio" diventata famosa grazie allo psicologo statunitense Joseph Jastrow più di cento anni fa nel 1892. Perfino oggi gli esperti utilizzano e analizzano l'immagine per cercare di scoprire i processi decisionali che vengono creati dal cervello.

Così come vi abbiamo già descritto all'interno dell'immagine originale dell'illusione anatra-coniglio, l'animale che viene visto per prima cambia in base a diversi fattori sociologici, biologici e psicologici. Secondo numerose ricerche, ad esempio, gli svizzeri tendono a vedere un coniglio durante il periodo pasquale e un uccello durante il mese di ottobre.

Lo psicologo Richard J. Wiseman, professore presso la University of Hertfordshire nel Regno Unito, ha perfino scoperto che coloro che riescono a vedere "facilmente" un coniglio e un'anatra contemporaneamente, potrebbero essere più creativi di coloro che riescono a vedere la raffigurazione di un solo animale.

Le illusioni ottiche, insomma, vengono utilizzate da scienziati e psicologi per cercare di capire il comportamento della nostra materia grigia. Alcune illusioni riescono a farci sentire rumori che non esistono, mentre altre mettono soltanto alla prova la nostra capacità di osservazione. Una domanda, a questo punto, sembra scontata: quale animale avete visto la prima volta che avete osservato questa immagine?

