Questa nuova illusione ottica sta facendo il giro del mondo

Le persone amano le illusioni ottiche poiché permettono di "ingannare" la mente in dei modi davvero incredibili. Una sorta di "magia" creata da diversi fattori, dove il protagonista principale è il nostro cervello che viene "ingannato". Ad esempio, questa scala in 3D ha recentemente vinto il premio di "miglior illusione del 2020".

Un'altra incredibile illusione ottica, sicuramente meno spettacolare del vincitore del premio ma ugualmente interessante, sta facendo il giro del mondo sul web. Un utente di Twitter ha infatti creato un'illusione che sembra mostrare una serie di figure che corrono su, e poi saltano giù, da una rampa di scale.

Ovviamente l'immagine è statica e cambiano solo i colori; quanto basta per creare un effetto davvero incredibile (potrete trovare il tweet con l'illusione in calce alla notizia). Come ha fatto l'utente a creare qualcosa del genere? Merito del "reverse-phi illusion", ovvero l'utilizzo di colori chiari e scuri per creare un senso di movimento.

L'alto contrasto tra i colori lampeggianti inducono i nostri occhi a vedere un'immagine statica mentre si muove in avanti. A dare un senso di movimento in più è una figura in basso a destra che muove effettivamente braccia e le gambe avanti e indietro. Tuttavia, anche se decideste di coprire la figura in movimento l'illusione funzionerebbe lo stesso.