Questa nuova illusione ottica sta facendo impazzire il web

Signore e signori, su internet si è abbattuto un nuovo fenomeno, che sta diventando virale, simile a caso del famoso vestito che ha diviso il mondo del web un paio di anni fa. Bene, l'utente di Tiktok RetroViscountReno ha recentemente ristrutturato un camper e gli utenti hanno iniziato a "dubitare" del colore del mezzo.

In un video pubblicato sul famoso social network cinese, che ha fatto discutere molto di sé recentemente, gli utenti hanno iniziato a dubitare del colore. Per intenderci, alcuni lo vedono di colore "bianco sporco" in alto e verde menta in basso, mentre altri sostengono che, in realtà, sia grigio e rosa in basso.

Secondo l'autore del video il colore è bianco e verde. "Ho detto, 'è davvero bianco e verde', ma la mia compagna ha sostenuto che fosse 'rosa e bianco', quindi abbiamo avuto una piccola discussione. Poi abbiamo mostrato il colore ai suoceri e anche loro hanno visto qualcosa di diverso, quindi ci siamo subito resi conto che tutti avevano una prospettiva diversa", ha dichiarato il tiktoker a un notiziario online australiano.

Cosa sta succedendo? La spiegazione di queste illusioni ottiche è solitamente una questione di illuminazione: un fenomeno noto come adattamento cromatico. La nostra percezione di un oggetto colorato viene modellata dal suo contesto, tipicamente dal colore circostante. Le persone, quindi, tendono a percepire i colori in modo diverso in base alle loro ipotesi o interpretazioni in base alla luce che illumina l'oggetto.

Voi, invece, di che colore vedete il camper?