Questa nuova illusione ottica induce il cervello a vedere dei 'raggi solari' dal nulla

Le illusioni ottiche sono sicuramente il miglior modo per rimanere stupiti con una semplice immagine. Una nuova illusione recentemente scoperta, chiamata "stella scintillante", ha recentemente fatto il giro del mondo a causa della sua particolarità: tutti coloro che guardano l'immagine possono vedere raggi luminosi dal centro del disegno.

É stato Michael Karlovich, artista con un background in neuroscienze, a creare l'immagine come logo per la sua società di design, Recursia Studios, nel 2019. "Quando ho visto per la prima volta l'illusione che ho creato, ho avuto immediatamente la sensazione che stavo guardando un effetto che non avevo mai visto prima", afferma Karlovich. "Sono rimasto piacevolmente sorpreso, ma alla fine confuso su quale potesse essere il meccanismo alla base dell'effetto".

Come funziona l'illusione? I poligoni delle stelle sono disposti in modo tale che gli ettagoni si vadano ad intersecare perfettamente per creare dei punti di intersezione. Gli spettatori vedono questi punti di intersezione come "punti luminosi", poiché questi punti sono la parte più sottile. "La mente collega i punti per produrre segmenti di linea illusori", continua l'artista.

Illusioni come questa ci aiutano a saperne di più su come si sia evoluto il nostro cervello, continua infine Karlovich. "Le illusioni visive ci forniscono informazioni su come faccia il cervello a costruire il mondo", ha aggiunto. "Ci insegnano le ipotesi e le previsioni che la nostra materia grigia fa per costruire le nostre percezioni".