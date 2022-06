Nuova immagine di Hubble ci mostra una stupefacente galassia 'nascosta'

Il leggendario telescopio spaziale Hubble ci ha mostrato un'immagine della galassia a spirale IC 342, nota anche come Caldwell 5. Gli addetti ai lavori hanno avuto qualche difficoltà ad osservare la struttura, a causa di alcuni "ostacoli" che hanno impedito uno studio accurato. Ed è per questo motivo che si è guadagnata il soprannome "nascosta".

"Appare vicino all'equatore del disco perlaceo della Via Lattea, che è affollato di denso gas cosmico, polvere oscura e stelle luminose che oscurano tutti la nostra vista", scrive la NASA in una descrizione della fotografia (che potrete osservare in calce alla notizia). "Questa scintillante vista frontale del centro della galassia mostra tentacoli di polvere intrecciati in braccia spettacolari che avvolgono un nucleo brillante di gas caldo e stelle."

Il telescopio spaziale Hubble può osservare attraverso gli ostacoli, come polvere e detriti, grazie alla sua vista all'infrarosso. Quest'ultima, infatti, permette agli esperti di avere una visione più chiara della galassia dietro la materia interstellare, mostrando agli addetti ai lavori un nuovissimo punto di vista di questa struttura cosmica.

IC 342 si trova "relativamente vicino" in termini galattici, a soli 11 milioni di anni luce dalla Terra. È circa la metà del diametro della nostra Via Lattea (ovvero 50.000 anni luce di diametro) e, se non avesse così tanta polvere in mezzo, sarebbe una delle galassie più luminose del nostro cielo. "Questa scintillante vista frontale del centro della galassia mostra tentacoli di polvere intrecciati in braccia spettacolari che avvolgono un nucleo brillante di gas caldo e stelle", scrive infine la NASA.