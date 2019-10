La nuova improbabile teoria su Greta Thunberg: 'è manovrata da Putin'

Sta facendo molto discutere l'interrogazione della portavoce federale ed europarlamentare Joerg Meuthern del partito nazionalista tedesco "Alternative Fuer Deutschland" presentata alla Commissione Europea, in cui invita il Vecchio Continente ad indagare sui Fridays for Future di Greta Thunberg per capire se siano manovrati dalla Russia.

Una teoria bizzarra e priva di ogni fondamenta, al punto che il quotidiano russo Russia Today, molto vicino al Cremlino, l'ha definita un'operazione di "trolling di alto livello".

Nell'interrogazione, che come da prassi è stata pubblicata sul sito dell'Europarlamento, la Meuthern mette nello stesso calderone Friday For Future, Greenpeace e le ONG che soccorrono i migranti nel Mediterraneo e le definisce "minacce ibride" e "strumenti convenzionali o non utilizzati da entità statali e non statali per ottenere uno specifico obiettivo politico". Secondo la tedesca, "tali soggetti sono gestiti in maniera professionale e contano su significative fonti di finanziamenti".

Secondo l'esponente di Afd, dietro le mobilitazioni per il clima ci sarebbe "la società per azioni We Don't Have Time, fondata dal manager Ingmar Rentzhog nel 2017 per creare una rete sociale attorno al mondo dell'attivismo climatico e fare più soldi possibile".

La lettera cita anche il mancato raggiungimento di altri obiettivi "quali la prosperità, l'occupazione ed un approvvigionamento sicuro" a causa del forte impatto che la campagna sta avendo sulla politica europea. La Meuthern chiede alla Commissione "se fin'ora ha indagato su queste campagne in quanto minacce ibride e, nel caso, con quali risultati" in caso contrario invita l'organo sovrannazionale a farlo per "escludere che queste campagne siano finanziate e manovrate dalla Russia".

Proprio qualche settimana fa il presidente russo Vladimir Putin aveva definito Greta "carina ma poco informata", a ridosso del toccante discorso tenuto all'ONU in cui anche la Russia ha ratificato l'accordo di Parigi.