Una nuova iniziativa in Galles svela i luoghi nascosti della tratta degli schiavi

Un nuovo progetto promosso in Galles permetterà ai turisti di conoscere due nuovi siti dove vennero nascosti gli schiavi fino all'emanazione da parte del Parlamento inglese dell'Atto di abolizione della schiavitù del 1833.

In occasione del mese della storia dei neri (una ricorrenza celebrata negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito per tutto il mese di Ottobre), il Galles ha voluto porre delle targhette con un QR code su due recenti edifici storici per far conoscere ai turisti il passato oscuro che celano alle loro spalle.

La prima struttura è una casa nella città costiera di Swansea, appartenuta al barone Pascoe St. Leger Grenfell (1798-1879), un uomo d'affari inglese che, oltre ad essere uno dei principali finanziatori della compagnia mercantile dell'Australia meridionale, possedeva il dominio sulla vendita e fusione del rame in tutto il Galles.

L'uomo, all'epoca, era considerato come un individuo caritatevole, progressista, nonché sostenitore dell'educazione statale e della sanità pubblica. Tuttavia, la sua casa venne costruita da centinaia di schiavi provenienti dalla Jamaica e comprati solo con l'obiettivo di costruire una delle abitazioni più moderne, dal punto di vista architettonico, dell'intera comunità.

Inoltre, quando venne emanato l'atto del 1833, Grenfell ricevette circa 500 mila sterline per "la perdita della proprietà" di tutti quegli schiavi che, per legge, dovevano essere liberati. Tuttavia, questi uomini, donne e bambini non ricevettero alcun compernso per il lavoro svolto.

L'altro edificio che è entrato a far parte del progetto di divulgazione storico, oggi, non è altro che un insieme di resti di una vecchia casa nel Galles del Nord, appartenuta all'epoca al Reverendo Charles Winston (1786-1866).

Mentre tutti conoscevano il ruolo che Grenfell aveva nella tratta degli schiavi, nessuno conosceva il segreto della famiglia Winston: il vero nome del prete era Benjamin Sandford e lo aveva cambiato nel 1813 per ereditare tutte le piantagioni che il nonno possedeva in Dominica, un paese insulare dei Caraibi.

La famiglia del reverendo arrivò a possedere ben 179 schiavi e, attraverso lo sfruttamento di questi e le ricchezze provenienti dalla vendita dei prodotti delle piantagioni, Winston riuscì a costruire una bellissima villa, chiamata Bodannerch, nel Denbighshire (una contea del Galles poco distante da Liverpool). Inoltre, alla sua morte, il figlio, Thomas, riuscì ad ereditare le terre, la cui rendita gli permise di costruire la prima stazione nella comunità e renderlo una celebrità.

Oggi gran parte della Bodannerch è andata distrutta e la zona in cui si trovava è stata ricoperta di appartamenti. Tuttavia, una coppia originaria del luogo ha deciso di salvare alcuni resti e restaurarli. In seguito, con l'aiuto del centro britannico specializzato sugli studi delle eredità lasciate dai proprietari di schiavi, hanno potuto rendere l'area in cui si trovava la casa una tappa turistica.

Rachel Lang, un membro del centro, ha affermato a conclusione del progetto:" L'eredità della schiavitù coloniale continua ad esistere intorno a noi, dalle case costruite dagli antichi proprietari di schiavi fino al lascito di certe politiche razziste affermatesi nel corso degli ultimi due secoli". Questa è solo una delle tristi storie riguardo la tratta degli schiavi e, sfortunatamente, non tutti ebbero la fortuna di sopravvivere ed essere liberati.