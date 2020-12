Una nuova e inquietante teoria: le estinzioni di massa avvengono ogni 27 milioni di anni

Secondo una nuova analisi pubblicata sulla rivista Historical Biology, le estinzioni di massa degli animali sembrano seguire un ciclo di circa 27 milioni di anni. Possibile? O si tratta di una coincidenza che sta rimbalzando sulle pagine di tutto il mondo? Molto probabilmente la seconda. Vediamo cosa dice.

66 milioni di anni fa, il 70% di tutte le specie sulla terra e nei mari, compresi i dinosauri, si estinse improvvisamente. Successivamente, i paleontologi iniziarono a notare che iniziarono a verificarsi altri eventi estintivi minori, che coincidevano con un ciclo di circa un'estinzione ogni 25-30 milioni di anni.

Le precedenti affermazioni di estinzioni di massa cicliche si basavano principalmente su sparizioni su larga scala della vita oceanica, dove la documentazione fossile è più facile da identificare che sulla terra. Il professor Michael Rampino della New York University, così, ha cercato nelle pubblicazioni scientifiche rapporti di estinzioni terrestri.

Il ricercatore ha identificato dieci eventi negli ultimi 300 milioni di anni che corrispondono tutti a un ciclo di 27,5 milioni di anni. Otto di questi si allineano con le estinzioni marine precedentemente note. Delle dieci estinzioni di massa, tre hanno date corrispondenti ai più grandi eventi da impatto degli ultimi 300 milioni di anni, mentre otto coincidono con delle grandi eruzioni.

Senza alcun dubbio si tratta di uno studio controverso che, come spesso accade, collega fenomeni apparentemente distanti tra loro in uno spettro ridotto. In studi del genere, ovviamente, è difficile cercare di trovare un punto a sfavore, non per la solidità del materiale, ma per la presenza delle prove - quasi - astratte che si stanno analizzando. Inoltre, la sua pubblicazione in una rivista "scientifica" non conta nulla, poiché come testimonia il caso del "buco nero al centro della Terra", esistono anche le riviste "fuffa".