Nuova interfaccia Amazon Prime Video si espande: arriva su Apple TV e Xbox

L’annuncio della nuova interfaccia di Prime Video è stato molto gradito a tutti gli utenti della piattaforma di streaming targata Amazon che, nelle settimane successive, non hanno aspettato altro che il rilascio. Ebbene, dopo l’arrivo su Android TV e smart TV, il rinnovo del design è in arrivo su Apple TV, Roku, Xbox e altri dispositivi.

Come ripreso dai colleghi di FlatpanelsHD, il lancio graduale della versione riprogettata di Amazon Prime Video sta avvenendo anche per altre piattaforme esterne come Apple TV, Roku e console Xbox proprio in questi giorni. Trattandosi di un cambiamento lato server, è altamente probabile che anche in Italia qualcuno possa trovarsi costretto ad attendere qualche giorno per vederla sul proprio computer o televisore.

A ulteriore prova di questa attesa necessaria, FlatpanelsHD ha affermato che il redesign di Prime Video è arrivato su Android TV ed Apple TV, ma non su Google TV, nonostante quest’ultimo sia semplicemente Android 10 con una veste rinnovata. Insomma, sembra proprio che ci sia una certa “incoerenza” nel metodo di rilascio; ad ogni modo, basterà portare un po’ di pazienza prima di vedere approdare l’aggiornamento in ogni piattaforma dove l’app Prime Video è supportata.

