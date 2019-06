La nuova interfaccia USB4 pronta al debutto, ma l'arrivo sul mercato è lontano

L'USB Promoter Group, il consorzio che supervisiona lo standard USB, nel corso del Computex di Taipei ha avuto modo di incontrare i colleghi di Anandtech, a cui ha svelato alcune nuove informazioni sullo standard USB4, inclusi dettagli sull'adozione.

Il gruppo, infatti ritiene che i primi prodotti ad utilizzare la nuova interfaccia saranno disponibili sul mercato entro fine 2020, in anticipo rispetto a quanto sperato inizialmente.

Essendo basata sulla tecnologia Thunderbolt 3, l'USB4 sarà in grado di offrire una larghezza di banda fino a 40 Gbps, come abbiamo avuto modo di raccontarvi su queste pagine in fase di annuncio. I nuovi dettagli però sono molto succosi, perchè il consorzio sta lavorando per semplificare quanto più possibile l'interfaccia e renderla più chiara e comoda anche per gli utenti.

Anandtech infatti riferisce che l'USB4 sarà retrocompatibile con i dispositivi USB Type-C attualmente esistenti sul mercato. Le specifiche complete ancora non sono note, e probabilmente non saranno pubblicate prima della fine dell'estate, ecco perchè l'adozione ed il debutto sul mercato non sono previsti prima di fine 2020.

La palla però passerà ai produttori di dispositivi che dovranno scegliere la via migliore per adottarla e mettere a disposizione degli utenti nel minor tempo possibile, senza rendere il tutto drastico.