Nuova ipotesi sulla genesi di decine di migliaia di crateri marini in California

Un nuovo studio cerca di svelare come si siano formati migliaia di crateri, depressioni marine, di diametro e profondità anche di alcuni metri, ed i risultati sono estremamente particolari.

Al largo di Big Sur, una zona di costa della California, sono presenti sul fondale marino almeno cinquemila grossi crateri. Queste depressioni marine che interessano i fondali possono essere estremamente larghi e profondi, il più grande dei quali, infatti, ha una profondità di cinque metri ed un diametro di ben 175 metri. Stiamo parlando dei cosiddetti Pockmark e si pensava che fossero il risultato di un rilascio di metano in forma liquida o di gas, un rilascio estremamente veloce, simile ad una eruzione.

Questa ipotesi però non convinse appieno Eve Lundsten e Charles Paul, entrambi del Monterey Bay Aquarium Research Institute, in quanto hanno notato che i crateri più grandi non presentano attività di alcun genere da almeno 50000 anni, escludendo, quindi, la possibilità che siano state queste eruzioni a creare le depressioni marine. Non solo, ma proprio in California i due scienziati hanno osservato la presenza di altre quindicimila micro depressioni, di dimensioni più modeste ma non meno interessanti. Esse hanno un diametro di circa dieci metri ed una profondità di un metro ma è ciò che è stato trovato al loro interno che le rende molto singolari.

Gli scienziati hanno, infatti, scoperto che queste depressioni contenevano strumenti e oggetti di natura strettamente antropica e, in particolare, sono stati trovai oggetti che solitamente si usano per la pesca: un cranio di balena, sacchi della spazzatura, dei secchi ed anche un baule di legno, solo per citarne alcuni. Almeno il 30% di queste depressioni conteneva oggetti di natura antropica. Ma non finisce qui. In molti altri crateri più piccoli è stato trovato del materiale “esotico”, non appartenente cioè a quella zona, ovvero ciottoli, probabilmente scaricati da una nave.

Questo materiale antropico è stato ritrovato nel 20% delle depressioni marine e si è visto essere luogo di dimora di alcune specie marine che rimaneggiano i sedimenti rendendoli più fini e, quindi, più facilmente trasportabili dalla corrente di quelle zone. Questo rimaneggiamento e il successivo allontanamento grazie alla corrente potrebbe essere stata la chiave di volta nella formazione di questi crateri più piccoli, anche di quelli più grandi.