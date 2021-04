Una nuova legge in Nuova Zelanda sul cambiamento climatico fa discutere

In Nuova Zelanda il cambiamento climatico e la salvaguardia dell'ambiente sono tra le principali preoccupazioni del governo, e di recente è stata imposta una nuova legge su banche, società assicurative e società di investimento per limitare i danni e gli sprechi.

Stando a quanto riportato dal Ministro del Commercio neozelandese David Clark, presto il paese costringerà le banche e società affini a rivelare l'impatto che i loro investimenti hanno sul cambiamento climatico.

Il ministro ha affermato che la legge renderà obbligatoria la rendicontazione sul clima di tutti quegli enti e società che fin ad ora non sono state toccate dalla legislazione mondiale sul clima. "Diventare il primo paese al mondo a introdurre una legge come questa significa che abbiamo l'opportunità di mostrare una vera leadership e spianare la strada ad altri paesi per rendere obbligatorie le divulgazioni relative al clima".

Sempre il ministro David Clark ha poi aggiunto: "è importante che ogni parte dell'economia della Nuova Zelanda ci aiuti a ridurre le emissioni e a passare a un futuro a basse emissioni di carbonio. Questa legislazione garantisce che le organizzazioni finanziarie divulghino e alla fine agiscano contro i rischi e le opportunità legati al clima".

La nuova legge è stata introdotta soltanto lunedì scorso e, se approvata, potrebbe diventare realtà già a partire dal 2023. Il monitoraggio e l’applicazione sarà sotto la diretta responsabilità dell’Autorità per i mercati finanziari.

Lo stato intende diventare uno dei primi a raggiungere il cosiddetto traguardo delle "emissioni zero di carbonio" e prevede di farlo entro il 2050, seguendo a ruota gli annunci fatti da altri paesi come Giappone, Corea Del Sud e Australia. Per riuscirci, però, anche il mondo della finanza dovrà subire una regolamentazione, e fin ad ora la Nuova Zelanda è l'unico paese che ha avuto il coraggio di proporre una legge simile.

Le persone in questo modo avranno la possibilità di verificare anche quali società hanno più a cuore il futuro del pianeta, e potranno scegliere con più serenità a chi affidare il proprio denaro e i propri investimenti.

Secondo il membro del parlamento neozelandese James Shaw, la legge sarà un passo decisivo per il futuro prospero e rispettoso del clima della Nuova Zelanda, e ha così commentato l'evento: "ci sono tecnologie e attività in grado di ridurre le emissioni, e diventeranno estremamente preziose per l’economia a basse emissioni di carbonio cui si punta per il futuro. Questa legge porterà i rischi climatici e la resilienza al centro del processo decisionale”.