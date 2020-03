Una nuova lucertola entra a fare parte del genere 'Smaug'

Nonostante non sia colossale come la creature descritta da J.R.R Tolkien in "Lo Hobbit", dei ricercatori hanno trovato una nuova specie che entra a far parte del genere di lucertole chiamate "Smaug", lucertole spinose dell'Africa meridionale.

La nuova specie, una lucertola marrone scuro con strisce gialle, è stata nominata Smaug swazicus, in onore del paese di Eswatini, dove si trova la maggior parte delle specie. Lunga fino a 33 centimetri dal muso alla punta della coda, la S. swazicus è una lucertola insolitamente grande per la regione. "In termini di massa e lunghezza totale registrata effettiva, la Smaug swazicus potrebbe essere la più grande specie di lucertola sudafricana descritta dopo la Matobosaurus maltzahni, 82 anni fa", afferma l'erpetologo Michael Bates.

Mentre l'Africa ha un'enorme varietà di lucertole, queste creature chiamate Smaug sono l'unica famiglia che si trova esclusivamente nel continente e, a causa del loro stile di vita, sono spesso limitate a habitat specifici. Di conseguenza, potrebbero essere necessarie strategie di conservazione più rigorose per alcune di queste specie.

"Queste creature sono brillantemente evolute per il loro ambiente. Se non viene fatto nulla per proteggerle, potremmo perdere 20 milioni di anni di evoluzione in 50 anni", afferma l'altro autore della scoperta Edward Stanley, direttore del Digital Discovery and Dissemination Laboratory del Florida Museum. Potrebbero esserci molti altri membri di queste specie in attesa di essere scoperti, afferma infine l'uomo.