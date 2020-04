La nuova tastiera Magic Keyboard per iPad Pro ordinabile da oggi: costa ben 339 Euro!

A poco più di un mese dall'annuncio dei nuovi iPad Pro, Apple ha svelato che è ordinabile da oggi in Italia la nuova Magic Keyboard tramite i propri canali ufficiali.

La nuova tastiera, caratterizzata da un esclusivo design ad inclinazione libera, si aggancia magneticamente al tablet e garantisce un angolo di visione fino a 130 gradi. Un aspetto su cui ha puntato Apple è la retroilluminazione dei tasti, dotati di meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm, che permette di scrivere in maniera precisa e comoda ovunque, anche tenendo il dispositivo in grembo.

La Magic Keyboard è dotata anche di un trackpad che permette di fare click ovunque e che si avvale dell'interfaccia touch di iPadOs, che di recente si è aggiornato per abbracciare a pieno la novità. Inoltre, è presente anche una porta USB-C per la ricarica pass-trough: la Magic Keyboard consente anche di caricare l'iPad Pro senza occupare l'ingresso sul dispositivo, che può essere liberamente utilizzato per collegare accessori come dischi e monitor esterni.

Inoltre, il nuovo iPad Pro disattiva i microfoni quando viene chiusa la Magic Keyboard.

Venendo ai prezzi, la Magic Keyboard per il modello da 11 pollici ha un costo di 339 Euro, mentre per la variante da 12,9 pollici il prezzo è di 399 Euro. La consegna ai clienti partirà la prossima settimana.