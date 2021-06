Una nuova miscela di nanoparticelle renderà l'asfalto molto più resistente

L'asfalto a tiepido, o warm mixed asphalt (WMA), sta guadagnando sempre più attenzione nell'industria dell'asfalto, come tecnologia ecologica e sostenibile. Riducendo infatti contemporaneamente il consumo di energia e la produzione di vapori ed emissioni di gas serra durante la produzione di miscele di asfalto, rispetto a quello convenzionale.

Il WMA ha tuttavia un'elevata suscettibilità all'umidità ed all'invecchiamento, che lo rendono meno resistente sulle strade asfaltate, richiedendo spesso opere di consolidamento e rifacimento.

Per far fronte a questi problemi, un team di ricerca dell'Energy Safety Research Institute (ESRI) e del Braunschweig Pavement Engineering Center, ha quindi scoperto il potenziale delle nanoparticelle di silice pirogenica (FSN) da utilizzare come un legante anti-invecchiamento che può non solo servire a ridurre la temperatura, ma anche a superare in modo significativo i limiti causati dalla suscettibilità all'umidità.

Goshtap Cheraghian, ricercatore capo, ha dichiarato: "La ricerca presentata compre le lacune esistenti sulla tecnologia WMA. Gli FSN sono i candidati ideali, come materiali economici e non tossici, per avere un impatto significativo sulla schermatura dell'asfalto nella tecnologia WMA. Inoltre le nostre scoperte potranno aprire la strada per l'applicazione delle nanotecnologie nell'ingegneria del manto stradale".

In futuro infatti, sarà possibile utilizzare queste nanoparticelle ad alta superficie per costruire strade più durevoli riducendo al minimo le emissioni legate all'asfalto, un obiettivo chiave dell'ESRI insieme alla riduzione dell'energia e delle risorse impiegate.

Questa è però solo una delle tante innovazioni possibili in questo campo, già in un'altra news infatti vi avevamo parlato degli sviluppi sulla ricerca dei nuovi tipi di asfalto.