La nuova missione "PUNCH" della NASA ha intenzione di studiare il Sole

È grazie al Sole che è stato possibile creare (e far leggere) questa notizia e, cosa più importante, è grazie ad esso che noi esistiamo. Tuttavia, la nostra stella ci nasconde ancora diversi segreti, compreso il modo in cui il suo strato più esterno sia più caldo della superficie.

Gli scienziati vogliono quindi avere le idee chiare sul suo comportamento, per capire e, soprattutto, prevenire alcuni eventi solari poco spiacevole, come i brillamenti.

Per questo motivo, la NASA ha approvato un'ulteriore missione per lo studio del Sole chiamata PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere). Sarà lanciata nel 2022, e la missione sarà composta da quattro dispositivi che fisseranno continuamente la stella.

L'obiettivo è quello di capire la complessa relazione tra gli strati esterni del Sole, come la corona e l'eliosfera, e il raggio d'influenza del Sole che circonda la Terra. La missione avrà un costo di 165 milioni di dollari (costi di lancio inclusi).

Dopo il lancio, quattro sonde grandi come una valigia si separeranno e orbiteranno intorno la zona crepuscolare (chiamata anche terminatore, è una linea immaginaria che divide il giorno e la notte) della Terra.

Tutte e quattro le sonde osserveranno la luce polarizzata dal Sole, ovvero il fenomeno che si crea quando la luce solare colpisce gli elettroni che fluttuano liberamente nello spazio, creando delle onde di luce ordinata.

"Questo effetto di polarizzazione ci consente di misurare come le caratteristiche del vento solare si muovono e si evolvono in tre dimensioni. PUNCH è la prima missione con la sensibilità e la capacità di tracciare le caratteristiche del vento solare in 3D" ha spiegato Craig DeFores, il ricercatore principale dietro il progetto.

Collaborando con la sonda solare Parker della NASA e il Solar Orbiter dell'ESA/NASA (che dovrebbe essere lanciato nel 2020), gli scienziati sperano di poter comprendere al meglio alcuni fenomeni solari ancora sconosciuti.