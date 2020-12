La nuova MIUI con Android 11 potrebbe arrivare la prossima settimana

Dopo avervi anticipato che Xiaomi Mi 11 verrà presentato e lanciato a fine dicembre, ecco che iniziano a comparire nuovi interessantissimi pezzi del puzzle. Pare infatti che la nuova serie di smartphone targata Xiaomi vedrà la luce insieme alla nuova interfaccia MIUI.

Stando alle fonti, Xiaomi presenterà la nuova interfaccia col nome di MIUI 12.5 e non MIUI 13, la cui presentazione dovrebbe avvenire ad aprile 2021. In realtà le dichiarazioni trapelate parlano in maniera non meglio precisata di questo mese, ma l'imminente presentazione della nuova serie 11 potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale, se non l'unico, per il rilascio.

Questa notizia giunge a sorpresa dal momento che il rollout di MIUI 12 è iniziato solo pochi mesi fa e che da pochi giorni è trapelata la lista degli smartphone Xiaomi del 2019 che la riceveranno.

Il lancio di Xiaomi Mi 11 dovrebbe avvenire il 29 dicembre di quest'anno. Se confermata la notizia quindi, avremo il piacere di provare i nuovi flagship in accoppiata con la nuova interfaccia utente. Si tratta di una tendenza che ultimamente sta coinvolgendo gran parte dell'industria della telefonia, quella di rilasciare smartphone e major update in un colpo solo.



Noi non vediamo l'ora di provare con mano il primo device con Snapdragon 888, e voi?