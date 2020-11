La nuova mutazione della Covid-19 può avere effetti devastanti sulle nostre vite

In Danimarca è stata recentemente scoperta una mutazione della covid-19 che viene trasmessa all'uomo dai visoni, ciò sta allarmando le autorità sanitarie danesi ma anche tutto il resto del mondo, per questo motivo è stato deciso di eliminare, ovvero uccidere, 17 milioni di visoni.

La Danimarca infatti è la più grande esportatrice, a livello mondiale, di pellicce di visone, animale a rischio insieme a tanti altri a causa della pandemia, e questo sterminio di massa potrebbe costarle fino a 785 milioni di dollari. Su 1.139 ci sono già 207 allevamenti di visoni infettati dalla covid-19 mutata dunque sembrerebbe una scelta obbligata, per questo un milione di questi piccoli animali è stato già abbattuto.

Sappiamo molte cose della covid-19 ma questo potrebbe cambiare le carte in tavola. "Abbiamo una grande responsabilità nei confronti della nostra popolazione ma con la mutazione che è stata trovata abbiamo un'ulteriore responsabilità nel tutelare il resto del mondo." Ha detto Mette Frederiksen, prima ministra della Danimarca.

Le autorità hanno trovato nuovi ceppi virali che dimostrano minore sensibilità agli anticorpi, questo non mette soltanto in pericolo le persone ma l'efficacia del futuro, forse reale vaccino. I risultati dei test in laboratorio sono stati condivisi con l'OMS (l'Organizzazione Mondiale della Sanità) e con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, così che possano essere analizzati a livello globale.

Avremo sicuramente notizie in un futuro molto prossimo sulla reale portata di questa minaccia, per il momento non ci resta che attendere e fare massima attenzione alle direttive sanitarie per evitare il contagio.