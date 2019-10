La nuova NVIDIA Shield TV trapela su Amazon: in arrivo con la scocca a tubo?

NVIDIA prepara un importante rinnovamento per la lineup Shield TV. Su Amazon è trapelata la nuova variante Shield TV Pro, comprensiva di tutta la scheda tecnica del dongle che a quanto pare supporterà anche la riproduzione 4K con Dolby Vision.

Ciò che salta immediatamente all'occhio è la nuova scocca a cilindro, che dovrebbe misurare 16,5 centimetri in larghezza e 4 centimetri in altezza, secondo il rivenditore Newegg che però ha immediatamente provveduto a rimuovere la scheda prodotto. A livello tecnico, troviamo una porta per l'HDMI, una per la microSD, uno per il jack di alimentazione ed anche un ingresso Ethernet.

La nuova Shield TV 2019 sarà basata sullo stesso processore X1+ del modello Pro, ma includerà la metà della memoria (8GB rispetto a 16GB). Entrambi i dispositivi condivideranno anche lo stesso telecomando con i pulsanti retroilluminati che si illuminano quando vengono premuti, con supporto anche ai comandi vocali ed uno personalizzabile dall'utente. Dovrebbe anche essere presente un sensore IR per il controllo della TV.

La Shield TV standard supporterà l'HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos, davvero un passo in avanti significativo. Il modello Pro secondo molti potrebbe includere il supporto ai dispositivi USB esterni.

Newegg ha indicato per la Shield TV un prezzo di circa 140 Dollari, mentre la Pro dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 Dollari.