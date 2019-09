Nuova offerta di Honor: Honor 20 a soli 399 Euro fino al 30 Settembre

Honor ha annunciato il lancio di una nuova, imperdibile offerta dedicata a coloro che intendono acquistare il nuovo Honor 20, il fortunato smartphone della società cinese che è disponibile in Italia dallo scorso Luglio.

Fino al 30 Settembre, presso tutti i rivenditori aderenti all'iniziativa, sarà possibile portare a casa il dispositivo a soli 399 Euro.

Lo smartphone, per chi non lo conoscesse, include uno schermo full view da 6,26 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel, batteria da 3750 mAh, 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna, ed è dotato di modulo 4G LTE per il trasferimento di dati ultraveloce.

A livello fotografico troviamo tre lenti posteriori da 48 megapixel (apertura F/1.8), 16 megapixel (apertura F/2.2), 2 megapixel (apertura F/2.4), 2 megapixel (apertura F/2.4) ed un sensore frontale per i selfie da 32 megapixel da 4,50 mm2. In generale, il comparto fotografico posteriore è progettato per lo scatto delle macro ed il rilevamento della profondità di campo, il tutto grazie all'ultima lente.

Sotto la scocca invece è presente il processore Kirin 980 da 7 nanometri, che garantisce un consumo di batteria inferiore rispetto a molti altri dispositivi.

Nei negozi sono disponibili le colorazioni Midnight Black e Sapphire Blue.

Honor 20 figura tra i dispositivi che saranno aggiornati ad Android Q in Italia.