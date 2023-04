Nuova offerta Iliad di aprile 2023: 100 giga a 7,99 Euro al mese

Mentre si rincorrono nuove voci sulla possibile acquisizione di Vodafone da parte di Iliad, l’operatore telefonico francese torna alla carica con una nuova offerta disponibile da oggi 28 Aprile 2023.

Si chiama Iliad 100 e prende il posto della Iliad Flash 120 scaduta nella giornata di ieri. La tlc, al prezzo di 7,99 Euro al mese, propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 gigabyte di traffico dati in 4G e 4G+, con prezzo bloccato per sempre.

A ciò si aggiungono minuti ed SMS illimitati verso i paesi europei e 8GB di navigazione internet in roaming dai paesi inclusi ed indicati direttamente nella pagina dedicata sul sito di Iliad.

Incluse anche le opzioni “Mi Richiami”, Hotspot, controllo del credito residuo e segreteria telefonica, oltre che nessuno scatto alla risposta. Possibile anche effettuare la portabilità del proprio numero telefonico ad Iliad.

Iliad garantisce una velocità massima teorica di 587,4 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e la totale assenza di vincoli nascosti, come previsto dalla sua strategia di mercato che l’ha accompagnata sin dal momento in cui ha debuttato in Italia e che ha portato anche nelle varie campagne promozionali in onda sulle principali reti televisive e su internet, dove si è scagliata contro i concorrenti che a suo dire nasconderebbero vincoli ed opzioni.