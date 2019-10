Nuova offerta LycaMobile: 60GB e minuti ed SMS illimitati a 7,90 Euro

Nuova offerta di LycaMobile. L'operatore telefonico virtuale ha annunciato il lancio di una nuova promozione operator attack accessibile da tutti gli utenti che intendono effettuare la portabilità del loro numero. A 7,90 Euro ogni 30 giorni è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, e 60GB di internet.

La promozione PortIn è valida solo per i numeri che effettueranno la portabilità entro il 31 Ottobre 2019, salvo proroghe.

L'attivazione e come si legge nella pagina ufficiale può essere effettuata direttamente presso uno dei negozianti sparsi sul territorio italiano. L'unico requisito richiesto per concludere l'operazione è avere almeno 7,90 Euro sulla SIM, per coprire la prima mensilità.

A trasferimento completato, l'operatore telefonico procederà con l'attivazione dell'offerta. LycaMobile invierà un SMS di conferma, ma in alternativa è anche possibile controllare lo stato della richiesta chiamando il numero *137#.

Come sottolineato sulla pagina web, "questa offerta si applica ai clienti che portano il numero in Lycamobile da un altro operatore telefonico. Per ottenere l’offerta, il cliente dovra’ richiederne l’attivazione al proprio negoziante nel momento in cui richiede la portabilita’. L’Offerta verra’ attivata dopo il completamento della portabilità".

Ovviamente è previsto il rinnovo automatico ogni 30 giorni. Nel caso in cui il credito non dovesse essere sufficienti, Lyca darà agli utenti 48 ore di tempo per effettuare la ricarica.

L'offerta è molto simile a quella lanciata nel Novembre dello scorso anno, con la differenza che ha un prezzo di 1 Euro superiore e, soprattutto, non ha alcun vincolo di provenienza.