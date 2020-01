Nuova offerta Mediaworld: 35 Euro di sconto su tutti i prodotti da 100 Euro in su

Questo Blue Monday si apre con una nuova interessante iniziativa promozionale. A fianco degli X-Days di Mediaworld, la catena di distribuzione propone un'altra offerta, che consente di ottenere 35 euro di sconto sull'acquisto di qualsiasi prodotto con prezzo minimo di 100 Euro.

La promozione sarà valida fino al 22 Gennaio 2020, ecco perchè sono davvero poche le ore a disposizione per goderne.

Il funzionamento è molto semplice: basta inserire nel carrello un qualsiasi prodotto con valore pari o superiore a 100 Euro e quindi, prima del pagamento, applicare i seguenti tre codici sconto:

W1805P2Z6F che porterà ad una riduzione del prezzo di 10€

W2012F4R9B che comporterà uno sconto di 5€

110299 che permetterà al sistema si stornare i restanti 20€

Insieme, consentono di ridurre il costo del prodotto scelto di 35 Euro. Un aspetto interessante è che i coupon possono essere utilizzati anche sui dispositivi già scontati, in quanto Mediaworld non ha fatto riferimento ad alcuna restrizione.

Ovviamente però l'utilizzo è limitato ad una volta per account, motivo per cui è bene pensarci bene prima di inserire i codici. Chiaramente, è anche possibile usarli singolarmente per tre ordini diversi, ma chiaramente in questo caso lo sconto non sarà di 35 Euro ma sarà pari a quello del codice scelto.