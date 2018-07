Nuova offerta per Iliad: 40 gigabyte in 4G, minuti ed SMS illimitati a 6,99 Euro al mese

A sorpresa, Iliad ha lanciato da pochi minuti una nuova offerta, valida per i primi 500.000 utenti che decideranno di sottoscriverla. Fondamentalmente la promozione è simile a quella precedente, almeno a grandi linee.

A 6,99 Euro al mese, infatti, gli utenti potranno accedere a minuti ed SMS illimitati, e 40 gigabyte di internet in 4G e 4G+, a cui si aggiungono minuti illimitati verso 60 destinazioni, e minuti ed SMS illimitati più 3 gigabyte dedicati in Europa. Per le nuove attivazioni è previsto il costo una tantum di 9,99 Euro.

La promozione si va ad aggiungere a quella da 5,99 Euro al mese, che però include 30 gigabyte di navigazione in 4G e 4G+, oltre a minuti ed SMS illimitati verso tutti e 2 gigabyte dedicati in Europa. Quest'ultima, però, resterà disponibile solo per altri 100.000 utenti, segno che evidentemente dall'annuncio di Benedetto Levi, arrivato qualche settimana fa, sono state effettuate altre 100.000 attivazioni.

Non è chiaro se gli utenti saranno in grado di cambiare la propria offerta, sottoscrivendo la nuova, o meno.



La notizia arriva a qualche ora di distanza dalle dichiarazioni del Vicepremier, Luigi Di Maio, che aveva invitato Iliad a conformarsi alle norme antiterrorismo per la questione simbox, che aveva sollevato non poche polemiche.