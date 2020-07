Nuova offerta di portabilità Vodafone: 50 gigabyte a 7 Euro al mese

Vodafone torna alla carica con le offerte di portabilità. Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, nelle ultime ore vari ex clienti dell'operatore rosso hanno ricevuto un il classico SMS winback in cui vengono invitati a tornare nel listino.

"Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 4 Agosto 2020" si legge nel messaggio.

Vodafone, quindi, fondamentalmente sta proponendo la promozione Vodafone Special 50 Digital Edition che include a 7 Euro al mese 50 gigabyte di internet ed SMS e minuti illimitati verso tutti, con costo di attivazione gratuito.

Al momento non sono disponibili informazioni sui clienti che sono coinvolti in questa promozione, ma a cambiare è la data di scadenza: in alcuni casi infatti è stata prorogata la scadenza oltre il 4 Agosto 2020. Vodafone infatti non è nuova a promozioni di questo tipo ed è solita proporre varie offerte a diverse fasce di clientela.

Anche voi avete ricevuto l'SMS? Fatecelo sapere tramite i commenti. Per tutte le offerte di portabilità di Luglio 2020 vi rimandiamo al nostro articolo.