Nuova offerta portabilità di Vodafone: 50 gigabyte in 4G a 6,99 Euro al mese

Come riportati dai colleghi di MondoMobileWeb, dalla giornata di oggi 15 Gennaio 2019, gli utenti ex Vodafone che intendono effettuare la portabilità all'operatore rosso possono accedere alla nuova offerta Special Minuti 50 gigabyte.

La compagnia inglese ha lanciato una nuova campagna promozionale tramite SMS winback, che spiega come sia possibile attivare l'offerta a 6,99, 7,99 o 8,99 Euro al mese a seconda del messaggio ricevuto.

La promozione include 50 gigabyte di navigazione in 4G e minuti illimitati verso tutto, e può essere attivata fino al prossimo 21 Gennaio salvo proroghe. Il messaggio recita quanto segue: "Torna in Vodafone e hai 50 Giga in 4G e minuti illimitati verso tutti a 7,99 euro al mese. Hai tempo fino al 21 Gennaio 2019. Corri subito nei nostri negozi per conoscere tutti i dettagli e attivare l’offerta oppure vai su voda.it/SpecialOffer".

Non è chiaro in base a cosa siano stati scelti gli utenti, ma l'offerta di portabilità può essere attivata tramite i negozi Vodafone e via web sl sito ufficiale dell'operatore. E' previsto un contributo iniziale di 10,99 Euro, a cui va sottratto il canone per la prima mensilità.

Di default Vodafone provvederà ad attivare il piano Vodafone 25 che non include alcun costo aggiuntivo ed applica 25 centesimi di Euro ad SMS.