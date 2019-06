Nuova offerta di portabilità per Vodafone: 50GB a 6,99 Euro al mese!

E' ufficialmente cominciata una campagna promozionale attraverso cui Vodafone sta informando gli ex clienti che sono passati ad altri operatori della disponibilità di una nuova promozione winback, che era stata proposta già più di un mese fa.

Si chiama Special Minuti 50 Giga e, come suggerisce il nome, offre 50 gigabyte di traffico internet in 4G, a cui si aggiungono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili al prezzo di 6,99 Euro al mese.

Nel messaggio informativo si legge quanto segue: "torna in Vodafone: hai minuti illimitati verso tutti e 50 Giga in 4G a soli 6,99 euro al mese. Vieni nei nostri negozi entro il 19/06 per conoscere tutti i dettagli e attivare l’offerta. Scopri il negozio più vicino: voda.it/trovanegozio".

Ancora pochi giorni quindi per poter accedere alla proposta di Vodafone.

Come riportati dai colleghi di MondoMobileWeb, che hanno scovato per primi l'offerta, nella versione "Torna in Vodafone" è previsto un costo di attivazione pari a 6,01 Euro, che si aggiunge a quello della nuova sim ricaricabile.

L'offerta è accessibile solo da coloro che hanno ricevuto il messaggio, che potranno recarsi in uno dei rivenditori autorizzati per chiedere la portabilità del numero e l'attivazione della nuova scheda SIM.

Fateci sapere tramite i commenti se anche voi avete ricevuto l'SMS o meno.